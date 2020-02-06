Уже через 2 занятия ты сошьешь свое первое изделие
9 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ НАШИ КУРСЫ КРОЯ И ШИТЬЯ
О нашем центре профессионального обучения
Мы представляем образовательный проект, в котором соединили высокий уровень качества образовательных услуг, присущий государственным заведениям (требования к пед. составу, лицензионные программы), а так же комфортные условия обучения и высокий уровень сервиса.
Приходите к нам на курсы и Мы пройдём с Вами увлекательный путь от выбора модели и до раскроя, шитья и украшения платьев, блузок, юбок, брюк, корсетов и пиджаков. Поможем сформировать свой гардероб в уникальном стиле.
Приходите к нам на курсы и Мы пройдём с Вами увлекательный путь от выбора модели и до раскроя, шитья и украшения платьев, блузок, юбок, брюк, корсетов и пиджаков. Поможем сформировать свой гардероб в уникальном стиле.
Ведь мы не просто обучаем — мы ВДОХНОВЛЯЕМ!
Успей забронировать скидку на 2020 год!
- Срок обучения: 3 мес.
- 2 раза в неделю по 3 ак. ч.
- Документ об окончании: сертификат
- Пробные занятия:
- будни (утро/вечер) 20.02.20, 24.02.20.
- выходной: 23.02.20.
- Акция! 1800 грн./мес.
- Срок обучения: от 2 до 4 месяцев.
- 2 раза в неделю по 5 ак.часа
- Документ об окончании: диплом.
- Пробные занятие:
- будни (утро/вечер): 06.02.20, 25.02.20
- выходной: 15.03.20
- 2500
- Срок обучения: 4 мес.
- 2 раза в неделю по 5 ак.часа
- Документ об окончании : диплом.
- Пробные занятия:
- будни: 11.02.20
- выходной: 15.02.20
- Акция!
2250 грн./мес.
- СТАРТ «Верхняя одежда» 27.02.20,
- СТАРТ «Детская одежда» 28.02.20,
- СТАРТ «Мужская одежда» 02.03.20,
- Документ об окончании: сертификат
- СТАРТ: Градация лекал: 07.02.20
- СТАРТ: Трикотаж: 08.02.20
- СТАРТ: Корсет: 16.02.20
- Срок обучения: 2,5 месяца (67 ак.ч).
- Стоимость: 2250 /мес
- Документ об окончании: диплом.
- Консультация: 09.02.20
- Срок обучения: 3 месяца.
- Стоимость: 1620 грн/мес.
- Пробный урок — 08.02.20
- Документ об окончании : сертификат
- Срок обучения: 1 мес (5 недель)
- Стоимость обучения: 2100 грн/курс.
- Старт курса Fashion illustration: открыта запись на сентябрь
- Срок обучения: 5 недель.
- Стоимость обучения: 1980 грн/курс.
- Документ об окончании: сертификат.
- Пробные занятия: 15.02.20 и 19.02.20
Доверь своё обучение профессионалам
Всем известно, что 90% успеха в изучении новой специальности зависит от профессионализма преподавателя. Именно поэтому УЦ «ПрофСтади» уже долгие годы сотрудничает с лучшими из лучших.
Каждый преподаватель курсов «ProfStudy» – не только специалист высшего класса, но и неординарная личность.
В нашем понимании, хороший преподаватель должен обладать такими качествами, как
— умение расположить к себе аудиторию, «зажечь» и мотивировать слушателей курса на результат,
— качественно и доступно преподать даже самый сложный материал,
— конечно же, быть практикующим специалистом в своём деле
и обязательно обучать от души, с любовью!
Каждый преподаватель курсов «ProfStudy» – не только специалист высшего класса, но и неординарная личность.
Мы гордимся нашими выпускниками!
Татьяна Дроздова
Выпускница курса кроя и шитья для начинающих «Профи». Создательница успешного украинского бренда женской одежды «MOTRYA» (http://motrya.com/).
Юлия Сподинская
Выпускница курса кроя и шитья для начинающих «Профи». Создательница украинского бренда нижнего белья ручной работы «Feelmenow». (http://feelmenow.com.ua/)
Татьяна Гончарова и Анна Авузяк
Выпускницы Базового курса кроя и шитья. Организаторы ателье индивидуального пошива «Soulmates». (http://facebook.com/soulmates.ua )
Анна Никулеско
Выпускница курса кроя и шитья «Профи». Создательница модного бренда детской одежды «Toddlers».
Диана Кунц
Выпускница курса «Модельер — конструктор». Работает конструктором дизайнерской одежды бренда «BEVZA» (http://www.bevza.com/).
Мария Хмельницкая
Выпускница курсов кроя и шитья «Базовый», создательница бренда «AURUM» — эксклюзивные пижамы и одежда для дома
Курс ``Бельевые изделия``
Во время обучения Вы освоите самые главные темы в пошиве нижнего белья!
Продолжительность обучения: 5 недель.
Стоимость: 1470 грн. за курс.
Продолжительность обучения: 5 недель.
Стоимость: 1470 грн. за курс.
Мини-группы: до 7 человек.
Успей записаться!