Мы представляем образовательный проект, в котором соединили высокий уровень качества образовательных услуг, присущий государственным заведениям (требования к пед. составу, лицензионные программы), а так же комфортные условия обучения и высокий уровень сервиса.Приходите к нам на курсы и Мы пройдём с Вами увлекательный путь от выбора модели и до раскроя, шитья и украшения платьев, блузок, юбок, брюк, корсетов и пиджаков. Поможем сформировать свой гардероб в уникальном стиле.

Ведь мы не просто обучаем — мы ВДОХНОВЛЯЕМ!