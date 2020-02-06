Уже через 2 занятия ты сошьешь свое первое изделие

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9 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ НАШИ КУРСЫ КРОЯ И ШИТЬЯ

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Более 7 лет на рынке образования

Школа шитья открыта еще в 2008г.
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Свыше 5000 человек уже посетили наши курсы

И мы гордимся нашими выпускниками!
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9 авторских программ обучения

Современная модульная система обучения
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5 профессиональных педагогов-практиков

С опытом работы в сфере шитья более 15 лет
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Самые красивые изделия у наших учеников

Просто смотри фотогалерею работ наших студентов 🙂

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Школа шитья, стиля и дизайна в самом сердце Киева

5-7 мин от метро «Площадь Льва Толстого», 10 мин от м. «Университет»
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Оборудованные аудитории

Профессиональный раскройный стол, современное оборудование
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100% практики - 100% РЕЗУЛЬТАТ!

уникальный раздаточный материал и видео
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Лучшее предложение

Оптимальное соотношение цены и количества часов в программах

О нашем центре профессионального обучения

Мы представляем образовательный проект, в котором соединили высокий уровень качества образовательных услуг, присущий государственным заведениям (требования к пед. составу, лицензионные программы), а так же комфортные условия обучения и высокий уровень сервиса.
Приходите к нам на курсы и Мы пройдём с Вами увлекательный путь от выбора модели и до раскроя, шитья и украшения платьев, блузок, юбок, брюк, корсетов и пиджаков. Поможем сформировать свой гардероб в уникальном стиле.

Ведь мы не просто обучаем — мы ВДОХНОВЛЯЕМ!

Успей забронировать скидку на 2020 год!

  • Срок обучения: 3 мес.
  • 2 раза в неделю по 3 ак. ч.
  • Документ об окончании: сертификат
  • Пробные занятия:
  • будни (утро/вечер) 20.02.20, 24.02.20.
  • выходной: 23.02.20.
  •  Акция! 1800 грн./мес.

  • Срок обучения: от 2 до 4 месяцев.
  • 2 раза в неделю по 5 ак.часа
  • Документ об окончании: диплом.
  • Пробные занятие:
  • будни (утро/вечер): 06.02.20, 25.02.20
  • выходной: 15.03.20
  • 2500  грн/мес 2099 грн/мес

  • Срок обучения:  4 мес.
  • 2 раза в неделю по 5 ак.часа
  • Документ об окончании : диплом.
  • Пробные занятия:
  • будни: 11.02.20
  • выходной: 15.02.20
  •  Акция!  2250 грн./мес.

КУРСЫ и семинары КРОЙКИ И ШИТЬЯ

  • СТАРТ «Верхняя одежда» 27.02.20,
  • СТАРТ «Детская одежда» 28.02.20,
  • СТАРТ «Мужская одежда» 02.03.20,
  • Документ об окончании: сертификат

КУРСЫ и мастер классы КРОЙКИ И ШИТЬЯ

  • СТАРТ: Градация лекал: 07.02.20
  • СТАРТ: Трикотаж: 08.02.20
  • СТАРТ: Корсет: 16.02.20

  • Срок обучения: 2,5 месяца (67 ак.ч).
  • Стоимость: 2250 /мес
  • Документ об окончании: диплом.
  • Консультация: 09.02.20

курсы стиля и имиджа

  • Срок обучения: 3 месяца.
  • Стоимость: 1620 грн/мес.
  • Пробный урок — 08.02.20
  • Документ об окончании :  сертификат

  • Срок обучения: 1 мес (5 недель)
  • Стоимость обучения: 2100 грн/курс.
  • Старт курса Fashion illustration: открыта запись на  сентябрь

  • Срок обучения: 5 недель.
  • Стоимость обучения: 1980 грн/курс.
  • Документ об окончании: сертификат.
  • Пробные занятия: 15.02.20 и 19.02.20

Доверь своё обучение профессионалам

Всем известно, что 90% успеха в изучении новой специальности зависит от профессионализма преподавателя. Именно поэтому УЦ «ПрофСтади» уже долгие годы сотрудничает с лучшими из лучших.

В нашем понимании, хороший преподаватель должен обладать такими качествами, как

— умение расположить к себе аудиторию, «зажечь» и мотивировать слушателей курса на результат,

— качественно и доступно преподать даже самый сложный материал,

— конечно же, быть практикующим специалистом в своём деле

и обязательно обучать от души, с любовью!

Каждый преподаватель курсов «ProfStudy» – не только специалист высшего класса, но и неординарная личность.

О преподавателях

Мы гордимся нашими выпускниками!

Татьяна Дроздова
Выпускница курса кроя и шитья для начинающих «Профи». Создательница успешного украинского бренда женской одежды «MOTRYA» (http://motrya.com/).
Юлия Сподинская
Выпускница курса кроя и шитья для начинающих «Профи». Создательница украинского бренда нижнего белья ручной работы «Feelmenow». (http://feelmenow.com.ua/)
Татьяна Гончарова и Анна Авузяк
Выпускницы Базового курса кроя и шитья. Организаторы ателье индивидуального пошива «Soulmates». (http://facebook.com/soulmates.ua )
Анна Никулеско
Выпускница курса кроя и шитья «Профи». Создательница модного бренда детской одежды «Toddlers».
Диана Кунц
Выпускница курса «Модельер — конструктор». Работает конструктором дизайнерской одежды бренда «BEVZA» (http://www.bevza.com/).
Мария Хмельницкая
Выпускница курсов кроя и шитья «Базовый», создательница бренда «AURUM»  — эксклюзивные пижамы и одежда для дома

Курс ``Бельевые изделия``

Во время обучения Вы освоите самые главные темы в пошиве нижнего белья!
Продолжительность обучения: 5 недель.
Стоимость: 1470 грн. за  курс.

Мини-группы: до 7 человек.

Успей записаться!

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КУРСЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ

Лучше любых слов...работы студентов и наша атмосфера